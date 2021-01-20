Байден заявил о намерении США возобновить активное взаимодействие с остальным миром

20.01.2021, 21:21, Новости дня

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США возобновят активное взаимодействие с остальным миром для преодоления вызовов сегодняшнего и завтрашнего дня, сообщил новый глава американского государства в своей инаугурационной речи.

«Мир следит за тем, что мы делаем, и вот, что я хотел бы сказать тем, кто находится за пределами США. Америка прошла период испытаний, и мы вышли из него еще более сильными. Мы восстановим наши альянсы и вновь будем активно взаимодействовать с миром не для того, чтобы отвечать на прежние вызовы, а для того, чтобы реагировать на вызовы сегодняшнего дня и на будущие вызовы», – передает слова 46-го президента США РИА «Новости».

«Мы будем сильным и надежным партнером в деле мира, прогресса и безопасности», – подчеркнул Байден, добавив, что США будут «вести за собой, подавая пример».

20 января Байден вступил в должность главы государства, он принес присягу на инаугурации.

Церемония инаугурации началась в среду, на нее прибыли бывшие главы США, в частности Билл Клинтон с женой Хиллари, а также Барак и Мишель Обама. При этом Дональд Трамп с супругой Меланьей покинули Белый дом.