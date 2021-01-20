Видео: НАТО вызывает рак

20.01.2021, 21:21, Новости дня

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Пострадавшие от радиоактивных бомб, сброшенных на Югославию и Боснию, решили подать иски к НАТО. У них есть шансы на успех: ранее в Италии суды встали на сторону итальянских солдат, которые заболели раком после службы в Косово. Зачем США нужны снаряды с обедненным ураном и действительно ли они вызывают онкологические заболевания?

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Дмитрий Бавырин