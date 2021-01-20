Суррогатное материнство – Личное мнение

20.01.2021, 21:18, Разное

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Мне очень нравится, когда депутаты Думы не просто так сидят и единодушно голосуют, а спорят. В этот раз они спорят по поводу суррогатного материнства.

С одной стороны, Пётр Толстой — он предложил запретить суррогатство для одиноких и иностранцев. Мол, это рушит традиции, скрепы и вообще выглядит подозрительно.



Фото: Соцсети

С противоположной позиции — вот простите, что я так нудно рассказываю, но это важно для понимания! — выступила Оксана Пушкина. Взяв Конституцию, телеведущая заявила, что запрет суррогатства для не состоящих в браке нарушает их права.

Кто прав в этом споре? Отвечу — неправы оба.

Суррогатсво необходимо запретить в нашей стране, и неважно, одинокая ты или семейная.

Я искренне не понимаю, хотя много думала, зачем нужно заводить ребёнка не естественным образом, а в пробирке.

Живёт себе одинокий мужчина. Жениться не хочет или не может, но вот дай ты ему ребёнка!

Я не говорю, что он обязательно гомосексуал. Он может просто ненавидеть женщин, быть убеждённым холостяком или вдовцом. Но почему закон должен поощрять заведомое отсутствие у ребёнка матери? Или отца. Законом о суррогатах мы заведомо поддерживаем неполные семьи.

Где моя мамочка, спросит ребёнок. Папа отведёт его на кладбище, скажет: знаешь, дружок, мамочка твоя умерла за несколько лет до твоего рождения. Или спросит другой ребёночек: папочка, а почему ты живёшь с Василием Петровичем и ходишь в перьях? Где моя мамочка, чудо ты в перьях?

А бывают ситуации вообще вопиющие. За что там топит Толстой — за традиционные семьи? И такие возможны случаи — гомосексуал вполне способен жениться на бабушке. Тоже, знаете ли, не лучший пример семьи детям!

Или, как это вообще часто бывает, женщина, вышедшая из фертильного возраста, всё считает себя молодухой и заводит мужа моложе себя.

Как ему не родить? Нужно быть полноценной женой после климакса. И рожает ему в чемодан через суррогатную мать ребёнка ради того, чтобы он не бросил её.

Нормальная ситуация, не?

Я скажу о самом главном, о чём все старательно забывают — о самих суррогатных мамах.

Что такое родить и отдать, кто-нибудь думал? Гормоны хреначат, молоко брызжет, материнский инстинкт не обманешь.

И вот эта несчастная женщина предоставляет свою утробу для чужого ребёнка. От хорошей жизни она идёт на сдачу в аренду матки? Все мы жалеем проституток, продающих своих отверстия от безысходности, но почему никто не думает, что суррогатная мать продаёт себя полностью?

Насколько гуманно ставить женщину в такую позицию? Смотрим сериал «Служанка», осуждаем, а что вокруг — замечать не хотим.

Я считаю, что закон о суррогатном материнстве должен включать лишь одно слово: ЗАПРЕЩЕНО.

Согласны?

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