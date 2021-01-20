Мнение: На расстоянии одного клика: Кому тут нужны были пруфы?

20.01.2021, 21:14, Разное

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Для кого старается Навальный? Ради чего жертвует своим изможденным телом? Для нас с вами, конечно. Но разве мы заслужили это? Разве кто-нибудь из праздно смотрящих приобщился к расследованию, прошерстил виртуальный вещдок — или как обычно ограничился проявлением активной гражданской позиции на собственной кухне?

Признаюсь, я сам на дух не переношу подобное притязание на истину в информационно-развлекательной упаковке, а вкупе с ним и всех, кто с пеной у рта твердит: «Это наверняка правда – я же это видел в Интернете!» Но стоит отдать должное: блогер свое дело знает! Говорит складно, проводит разведдеятельность, собирает улики. Так и хочется подписаться под всем сказанным. Скажу больше: и ведь подписываются, и ведь слушают, — но отчего-то не верифицируют.

Не хотелось бы подвергать сомнению колоссальную работу, проведенную Алексеем Анатольевичем, и не хочется преуменьшать его вклад в борьбу с «кровавым путинским режимом», но обратить внимание на другую грань разоблачительной деятельности, которую ведет оппозиционер, все же стоит.

Страсть к обличению сильна, но если доказательства уже есть, то почему бы не поверить на слово. Вот ведь все документы — лежат на расстоянии одного клика, — ждут, когда их откроют. Но их не открывают и не читают. Копаться в бумажках дело неблагодарное — скучно, долго и накладно. Пусть этим специалисты занимаются, а мы в их авторитет свято верим, делегируя таким образом ответственность и экономя драгоценное время. Куда веселей коллективно побегать от ОМОНа — тут и задор, и веселье, и никакой скуки, — а сэкономленное время потом в автозаке пригодится.

В действительности, самую большую работу делает не доказательная база, вскрытые переписки и телефонные пранки, а желание принять желаемое за действительное. Чувствую, что после таких слов писать дальше бесполезно, ведь как известно, кто не с нами — тот против нас! Расхожим тезисом не гнушаются и сторонники Алексея Анатольевича, исподволь создавая образ полярного мира, где после пунктов «да» и «нет» наивная, но честная опция «не знаю» напрочь вымарана.

Право усомниться — пусть даже не в кристальной честности, но в фактической погрешности — должно быть у каждого, несмотря на точку зрения и политические убеждения. Ровно как и право на ошибку. Но если вы исключаете возможность ошибки, то в то же самое время лишаете человеческих качеств своего кумира. А так и до культа личности недалеко!

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