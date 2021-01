Мнение: О возвращении Дональда Трампа

20.01.2021, 21:08, Разное

Фото © АР.

Ну что, в последние часы своего президентства Дональд #Наш Трамп поступил, как мужик. Или как Терминатор. Сказал знаменитое I’ll be back, сел в US Air Force One и улетел к себе во Флориду играть в гольф. Всё лучше, чем пожимать руку тому, кому хотел бы её отрубить за воровство выборов.

Глядя со стороны, при всех его причудах Дональд #Трамп был выдающимся президентом для Америки. Для той самой Америки белых решительных мужчин, привыкших всего добиваться собственным трудом и заряженным винчестером, а не политическими махинациями и финансовыми спекуляциями. От этой Америки он – неслыханное дело – получил при баллотировании на второй срок на 8 млн голосов больше, чем при выдвижении на первый. Такого не было со времён Франклина Рузвельта. Но его соперник сумел набрать по почте и досрочно ещё больше.

По статистике, избиратель Трампа – возрастной, белый, работящий христианин, живущий в пригороде или в глубинке и придерживающийся традиционных семейных ценностей. А избиратель Байдена – молодой латино- или афроамериканец, живущий на пособие или случайные доходы, одинокий, разведённый или относящий себя к сексменьшинствам. Внезапно оказалось, что таких в сегодняшней Америке большинство. И 45-му президенту не помогли даже впечатляющие экономические успехи его администрации.

А ведь они, несомненно, имеются в наличии. Налоговые реформы Дональда Трампа привели к тому, что американская #экономика продолжала свой рост 13 лет кряду. Это, к слову, тоже беспрецедентный результат. Кстати, расти высокой базе сложнее, чем на низкой. Фондовый рынок устанавливал рекорд за рекордом. Производства начали возвращаться в страну, создавая там рабочие места. Безработица опустилась до исторических минимумов, притом что контролируемый демократами Конгресс в отместку за поражение Хиллари Клинтон по всякому поводу, а иногда и без, вставлял президенту палки в колёса.

Во внешнем мире Дональд Трамп сумел примирить арабов с Израилем, прогнуть Китай и стреножить Россию. А ещё при нём #США не развязали ни одной войны. Любого из президентов за такие достижения внесли бы в Белый дом на руках. Но Дональда Трампа из него вынесли. И подвесили над ним дамоклов меч импичмента по притянутому за уши обвинению в подстрекательстве к мятежу. Всё, чтобы закрыть ему даже минимальную возможность сдержать своё последнее обещание.

То есть, даже уйдя из Белого дома Дональд Трамп остаётся грозным противником для своих оппонентов. Его влияние на избирателя всё ещё велико, да и среди политиков-республиканцев уровень поддержки пока не маленький.

Так есть ли у него шансы вернуться через четыре года?

Наверняка есть, и немалые. Иначе бы демократы не лезли бы из кожи вот с импичментом, собираясь применить эту процедуру к теперь уже бывшему президенту. Что также беспрецедентно. Но если эта затея провалится, если хотя бы у 36 американских сенаторов-республиканцев хватит пороху в пороховницах, чтобы поступить по совести, руководствуясь интересами своих избирателей, а не политикой… Трамп ещё сможет тряхнуть стариной.

Как полагаете, вернётся?

—