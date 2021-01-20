 

Число заразившихся COVID-19 россиян выросло на 21 тысячу

20.01.2021, 21:06, Разное
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В Северной столице за прошедшие сутки диагноз поставили 3 347 жителям. Днем ранее стало известно о 3 281 новом случае заражения коронавирусом в городе.

На втором месте по количеству инфицированных находится Москва. За день в столице подтвердили 2 452 случая, госпитализировали 1 234 человек. Выздоровели и покинули больницы 4 770 горожан, скончались 65 пациентов.

Тройку замыкает Московская область с 994 инфицированными. За Подмосковьем идут Нижегородская (488 больных), Воронежская (389 больных), Ростовская (388 больных) области, Красноярский край (326 больных).

Общее количество заразившихся COVID-19 в России выросло на 21 152 до 3,663 миллиона. Число вылечившихся увеличилось на 25 290 и составило 3,027 миллиона, умерших – на 597 до 67 тысяч.

Ранее в Минздраве рассказали, когда будет отменен масочный режим. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что это произойдет только после появления коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции.

Отметим, что предписание носить средства защиты в общественных местах действует с конца прошлого года. Россиян просят появляться в масках в транспорте, такси, магазинах, аптеках, лифтах и на парковке.



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