 

В Подмосковье сотрудники ДПС спасли провалившегося под лед мужчину

20.01.2021, 21:06, Разное
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Возле канала имени Москвы в районе деревни Драчево в городском округе Мытищи в Московской области патрулирующим местность сотрудникам ДПС повстречались обеспокоенные водители снегоходов. Те рассказали, что только что достали из воды провалившегося под лед мужчину, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Инспекторы посадили пострадавшего в служебную машину и поспешили к Сухаревскому отделу полиции, где их уже ждала карета скорой помощи. Мужчину доставили в больницу и тем де вечером в удовлетворительном состоянии выписали из нее.



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