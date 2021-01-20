Мнение: Видеодром. 20.01.2021

20.01.2021, 20:46, Разное

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С некоторым запозданием (в воскресенье из-за выпуска "Вопросов-ответов" времени на подведение итогов не хватил) по итогам прошлого видеодрома https://colonelcassad.livejournal.com/6465934.html

Победил товарищ v_oron. Начислен годовой премиум-аккаунт Живого Журнала.

Соответственно, продолжаем.

Как обычно выкладываем интересные и познавательные ролики в комментариях первого уровня.

Автор наиболее интересной наводки получит год према ЖЖ. Итоги в это воскресенье подведем.

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