Байден во время инаугурации объявил минуту молчания в память о жертвах пандемии

20.01.2021, 20:44, Новости дня

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Во время вступления в должность президент США Джо Байден попросил присутствующих на инаугурации помянуть американцев, умерших от коронавирусной инфекции. Инаугурацию 20 января транслировал в YouTube телеканал “Настоящее время”.

“Попрошу вас присоединиться к молчаливой молитве, чтобы помянуть всех, кого мы потеряли за эти месяцы пандемии. 400 тыс. американцев – пап, мам, дочерей, сыновей, друзей, соседей, коллег по работе. Мы помянем их как одно целое, как одна нация. Помолимся за тех, кто расстался со своей жизнью, кого мы оставляем позади”, – сказал президент.

Он призвал американцев подняться навстречу трудностям и преодолеть их вместе.

“Обещаю вам, как написано в Библии, нам, возможно, придется пережить эту трудную ночь, но если мы переживем ее, нас постигнет радость уже утром. Но сделать это мы должны вместе, мои друзья, коллеги, с которыми я работал здесь, на Капитолийском холме”, – сказал Байден.

Количество умерших от COVID-19 в США 19 января превысило 400 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, “подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти”.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз – в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Инаугурация Байдена началась 20 января в 19.00 по киевскому времени. “ГОРДОН” ведет онлайн-репортаж события.

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