Леди Гага с косой вокруг головы исполнила гимн на инаугурации Байдена. Видео, фото

20.01.2021, 20:44, Новости дня

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Американская певица Леди Гага 20 января на инаугурации 46-го американского президента Джо Байдена исполнила гимн США. Запись выступления опубликована на YouTube-канале PBS NewsHour.

Фото: ЕРА

Певица вышла к трибуне в красной пышной юбке со шлейфом, черном приталенном пиджаке, лацкан которого был украшен гигантской золотистой брошью в виде расправившей крылья птицы.

Фото: ЕРА

Волосы певица заплела в небрежную косу, уложив ее вокруг головы.

Фото: ЕРА

В качестве декора Леди Гага украсила прическу черной лентой в тон пиджака.

ВИДЕОВидео: PBS NewsHour / YouTube

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, “подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти”.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз – в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Инаугурация Байдена началась 20 января в 19.00 по киевскому времени. “ГОРДОН” ведет онлайн-репортаж события.

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