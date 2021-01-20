 

В Италии начал извергаться вулкан Этна, его активность растет несколько дней подряд. Видео

20.01.2021, 20:44, Новости дня
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Последние разы вулкан извергался 13-го и 14-го декабря 2020 года. Тогда лава потекла из двух отверстий в двух направлениях: один поток – к юго-западу, в сторону заповедника Монте-Фрументо-Супино, другой – на юго-восток, в район плато Торре-дель-Философо.

Высота Этны составляет 3300 м. У нее несколько сот боковых вулканических кратеров, средняя частота извержений составляет одно в три месяца.

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Видео: VolcanoDiscovery / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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