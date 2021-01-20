Мнение: По дворцу проходит как хозяин

20.01.2021, 20:42, Разное

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В новом фильме Навального про дворец Путина больше всего поражает невероятное сходство некой девушки по имени Лиза Кривоногих, дочери некой мадам Кривоногих, с Путиным. Буквально – одно лицо, прямо какая-то женская версия внешности Нацлидера! Бывает же…

Извините, шучу. Конечно, в фильме много всего примечательного и без Лизы (хотя, опять же не удержусь, получается, что в женском варианте Путин выходит посимпатичнее). Но для начала – общее соображение: уже который раз поражаюсь, насколько ХОРОШО все эти «разоблачительные ролики Навального» бывают сделаны! Это ведь, по сути, необычайно трудный материал для показа – уж поверьте старому пиарщику. Кто не верит – можете почитать статьи известного с недавних пор Ивана Голунова, журналиста-расследователя; там ведь, не имея сильной мотивации читать до конца, непременно уснешь на середине. И это – карма всех «расследователей», особенно по экономической тематике: какие-то всё ООО, которые владеют АО, а эти АО – другими ООО, а там еще оффшоры, а у первого АО – владелец Пупкин, а у второго – Сердитов, а у Сердитова жена по фамилии Сидорова работала в еще одном ООО с Пупкиным в 2003 году, где она познакомилась с Ивановым, про которого мы вам говорили тремя страницами ранее… Обычно у читателя (и уж ТЕМ БОЛЕЕ – зрителя!) мозги закипают и сворачиваются в трубочку еще в самом начале перечисления всяких ООО вместе с ТОО, наглядные «схемы» с кучей стрелочек тоже мало помогают, читатель быстро перестает понимать, кто там кому кто и в раздражении отбрасывает «эту мутотень» в сторону.

И это, в общем-то, не баг – это фича; оно ведь всё для того и делается настолько запутанным, чтобы было очень трудно разбираться, какие деньги куда идут и кто сидит на концах цепочек. Надо, чтобы даже налоговые инспекторы (которым за это деньги платят) зверели и приходили в уныние от «непоняток» – что уж говорить про рядовых обывателей? Казалось бы, рассказать «человеку с улицы» обо всех этих мутных делах – задача невыполнимая; но нет – вот у нас есть Навальный, и он ведь (вместе с «командой») как-то умудряется выстраивать рассказ так, что он не только не напрягает, но даже наоборот – захватывает! Я себя поймал на том, что посреди ролика прямо-таки увлекся – когда они там «с моря» дрон запускали. Как в хорошем триллере – чувствуешь саспенс: полетит – не полетит? Собьют – не собьют? А что удастся увидеть?! Интересно!

Все почему? Потому что выстроена драматургия.

Что ведь такое последний фильм Навального? Это – длиннющий документальный фильм, почти два часа! Даже художественные полнометражные обычно короче. А докфильмы, как известно, народ смотреть в принципе не любит, документалисты – это парии режиссуры. А тут – 22 часа как ролик выложен, уже у него 22 миллиона просмотров, то есть – прибывает по миллиону в час. Скажут, что тема «огненная», все-таки – сам Путин; согласен – но далеко не последнюю роль в успехе играет именно КАЧЕСТВО самого материала. В связи с этим очень хочется узнать – кто же все это ДЕЛАЕТ, кто реальный режиссер? Сам Навальный? Ну – тогда он просто самородок, реальный брильянт, заслуживающий какую-нибудь «Пальмовую ветвь»; если он просто используется как «говорящая голова» – то и в этом случае его вклад огромен; это примерно как фильм «Брат» – творение Балабанова, но без личности Бодрова он бы (как признавал сам Балабанов) никогда бы не получился.

Навальный придает всему этому наезду человеческое измерение. Но основной его вклад – это здоровая человеческая интонация. Представим, что этот фильм вел бы какой-нибудь Глеб Пьяных, «скандалы-интриги-расследования»; или запинающийся и робко поблескивающий очками язва-Белковский. Было бы «типичное не то», зрителя бы не отпускало сладко-тошнотворное ощущение лакея, подглядывающего в замочную скважину за господами. Навальный же умудряется – прямо по советской песне с издевательскими словами – действительно «проходить как хозяин» по «покоям» нашего делопроизводителя из Дрезденского КГБ. Он не срывается в подглядывание и тем самым оберегает достоинство зрителя – реально бесценное умение для такого рода расследований.

С другой стороны, именно это – ХОЗЯЙСКОЕ – в Навальном и бесит очень многих зрителей (а других, с другим психотипом – приводит в щенячий восторг). Думаю, реально есть категория зрителей, которые, пройдя вместе с Навальным по Дворцу Путина, остаются в убеждении, что он так присматривает помещение для себя, мысленно списав уже Путина в утиль. Именно они больше всего Навальным и возмущаются.

Но я все ж думаю, что это у нас проклятая черта бесправного прошлого – воспринимать любого человека с достоинством как опасного агрессора, который только и хочет скрутить нас в бараний рог. Человек с достоинством просто не боится, и это хорошо, а не плохо; пора бы нам это понять и принять.

Нет, я все больше убеждаюсь, что интонация почти всех роликов Навального выбрана чрезвычайно верно – это именно «человек проходит как хозяин» и «которые тут временные? Слазь!» Так и надо, и как раз это – работает. Именно этим ролики и свежи, этим они привлекают наших обывателей, которые ТАК смотреть не привыкли, а привыкли по Мандельштаму – «мы живем, под собою не чуя страны».

Основной вопрос по этому ролику – почему на Путина и почему именно сейчас? У меня тут объяснение совсем не конспирологическое (прошу прощения у братьев-конспирологов): мне кажется, что огромное влияние на Навального оказало отравление, когда он реально побывал на грани жизни и смерти. В психологии это называется «экзистенциальное переживание», и давно известно (и описано многократно), что такого рода переживания порой абсолютно меняют людей.

Да оно и понятно: представим – человек едва не перешел в мир иной, и знает это. Знает, что еще на полмиллиграмма «новичка» больше – и, собственно, всё, дальше НИЧЕГО бы не было, аллес капут, как сказали бы в стране его временного пребывания. Кого-то такие «открытия» на всю жизнь ломают – человек делается навеки испуганным и живет дальше, боясь кашлянуть лишний раз; а для кого-то – наоборот, происходит полное освобождение от прежних страхов. Ну, что-то типа того, что восклицал князь Андрей из «Войны и мира»: «Он хотел меня убить?! Меня? Мою бессмертную душу??»

Говоря языком радио «Шансон», Навальный, вполне возможно, после пережитого покушения полностью «отвязался». Это еще и состояние, которое, как нам рассказывают, является целью любого самурая – «жить так, как будто ты уже умер». Самурай, типа, не боится смерти, поскольку мысленно он уже умер. Вот и Навальный, видимо, в каком-то смысле «уже умер»: поэтому все его действия после «воскрешения» – и издевательства над ФСБ в предыдущем ролике, и вот этот ролик «про дворец», и сам прилет в Москву – полны почти сверхчеловеческого презрения: «да что вы мне сделаете, гады?»

Гады, хоть они и видали всякое – похоже, в легком шоке. Поведения берсерка они от Навального точно не ожидали.

Хуже, что примерно в таком же шоке те, к кому Навальный непосредственно обращается – то есть мирные и сонные обыватели. Навальный – огонь, обыватели – сырые дрова (а может, даже и вообще не дрова). Кто кого зажжет/потушит – вопрос открытый.