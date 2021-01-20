 

Ученые: Осы-полисты способны узнавать друг друга «в лицо», как люди

20.01.2021, 20:40, Разное
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Американские ученые, которые представляют Мичиганский университет, пришли к выводам, что осы-полисты могут узнавать друг друга «в лицо», подобно людям. При этом, бумажный вид Polistes fuscatus воспринимает других особей не по конкретным деталям, а в целом «холистически».
Осы-полисты представляют собой распространенную и обширную группу насекомых. Они пережевывают древесину, после чего образуется бумага, из которой создаются для всего семейства уютные гнезда. Общественные взаимосвязи Polistes fuscatus довольно разнообразные и сложные. Осы способны узнать друг друга по окраске и деталям головы, которые неразличимы для людей.

Элизабет Тиббеттс с коллегами провели эксперимент с участием американских бумажных ос. Они сделали фотографии нескольких особей Polistes fuscatus, отредактировали полученные снимки и получили изображения, которые оказались идентичными по виду тела. Отличительные особенности были в размерах и форме отдельных элементов морды. Ученые добились того, что подопытные насекомые начали воспринимать одно из фото как «негативного героя». Для этого ос каждый раз, когда показывали его изображение, ударяли слабым разрядом тока. Второй снимок воспринимался видом Polistes fuscatus как «позитивный».

После подготовительного этапа бумажный ос посадили в коробку, по краям которой разместили фото «друга» и «злодея». Как и предполагалось, насекомые, когда их выпускали, двигались в сторону «дружественного лица». Далее исследователи начали закрывать отдельные части морды ос, после чего полисты перестали идентифицировать портреты. Исследователи говорят о том, что это свидетельствует о «холистичности» особей.

Источник: naked-science.ru



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