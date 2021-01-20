 

Давид Манукян трогательно поздравил Ольгу Бузову с «18-летием»

20.01.2021, 20:40, Разное
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Сегодня, 20 января, свое 35-летие празднует поющая телеведущая Ольга Бузова. Ее возлюбленный Давид Манукян трогательно поздравил знаменитость с «18-летием».
Блогер отметил, что сегодня особенный день, так как на свет появилась маленькая девочка, которую он полюбил. По словам Давида Манукяна, имениннице удалось растопить лед в его сердце, за что он ей безумно благодарен. Рэпер назвал Ольгу Бузову доброй, вкусной, ласковой, самой упрямой, милой и отзывчивой. Он отметил, что вместе они «пара ненормальных», но возлюбленный готов всегда быть с ней рядом. Дава подчеркнул, что хочет, чтобы именинница шла к своей цели с горящими глазами, а он ей в этом поможет.

Пара вместе уже почти 1,5 года, а их отношения пошли обоим на пользу в плане карьерного роста. Поэтому многие СМИ утверждают, что между артистами заключен контракт, чтобы они разыгрывали роман перед камерами. Давид Манукян довольно резко реагирует на подобные высказывания, а недавно заявил, что не намерен никому ничего доказывать. Ольга Бузова воспринимает слухи близко к сердцу. Именинница не понимает, почему люди перестали верить в искреннюю любовь и чувства. На новогодние каникулы влюбленные полетели на Мальдивы, где организовали церемонию бракосочетания. На безымянном пальце у певицы красовалось шикарное кольцо, но юридической силы в РФ их свадьба не имеет.



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