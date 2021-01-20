Мнение: Закат прибалтийских шпрот, экологи против «СП-2» и травля трампистов

20.01.2021, 20:28, Разное

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1. Уходит эпоха. В конце прошлого года в Латвии прекратил работать последний завод, выпускавший шпроты. Большая часть латвийской промышленности тихо угасла ещё много лет назад, однако теперь Прибалтика лишилась, возможно, самого известного своего бренда:

https://mpsh.ru/26897-zakrylsja-poslednij-zavod-kak-rossijskie-shproty-vytesnili-gordost-latvii.html

В Латвии паника. Закрылся последний рыбоперерабатывающий завод в стране, производивший знаменитые на весь СССР шпроты. Взамен на прилавках латвийской республики появились российские шпроты от компании «Барс» из Калининграда. Как же такое стало возможным?

После ликвидации «РАФ», «Радиотехники», Рижского вагоностроительного завода, молочно-консервного завода и знаменитого в советский период «Дзинтарса» шпроты оставались, наверное, единственным толковым и востребованным брендом «незалежной» Латвии. Но официальная Рига своей непродуманной политикой умудрилась прикончить и его. В этом деле сложилось сразу несколько факторов.

Во-первых, Латвия ответила за свою последовательную русофобскую политику. Как объяснял владелец Kolumbija Ltd, производившей «Рижские шпроты», российские контрсанкции отобрали у последнего рыбоперерабатывающего завода в Лиепае 80% традиционного рынка сбыта. Последние годы компания пыталась выживать с оставшимися 20%.

Во-вторых, возрождению производства помешали европейские правила формирования цен на электричество. Сегодня в ЕС крайне популярна возобновляемая «зеленая» энергетика (биогаз, малые ГЭС, ветропарки и т.д.). К сожалению, себестоимость киловатта существенно дороже более традиционной генерации. Поэтому под давлением Брюсселя с 2008 года потребителям приходится платить Компонент обязательной закупки электроэнергии (КОЗ), который включен в тариф и направляется на субсидирование ВОИ. Из-за этого цена на электричество для промышленного производство стала высокой, сделав его нерентабельным.

2. К вопросу о том, как «зелёных» в Европе используют против России. США начали очередное наступление на «Северный поток-2». Если в лоб по трубопроводу бьют санкциями, то с фланга американцы науськивают на проект своих боевых экологов:

https://lenta.ru/news/2021/01/18/stop_ns2/

Две действующие в Германии экологические организации, «Союз охраны природы и биоразнообразия» (NABU) и Deutsche Umwelthilfe, смогли задержать возобновление строительства газопровода «Северный поток-2», сообщает Reuters.

Они подали жалобу на решение Федерального морского и гидрографического агентства, которое разрешило продолжать работы в исключительной экономической зоне Германии. Регулятор подтвердил прием жалоб, это означает, что разрешение приостанавливается до их рассмотрения.

Документ действует в период с января по май 2021 года. Он вступил в силу немедленно и распространяется на территорию, по которой должны пройти около 30 километров трубы.

Разрешение потребовалось оператору проекта, компании Nord Stream 2 AG, из-за того, что предыдущее распространялось на суда с динамическим позиционированием. Таким обладает «Академик Черский», однако у баржи «Фортуна», еще одного кандидата на возобновление работ, есть только якорное позиционирование.

3. В США затравили одного из самых известных поваров, Томаса Келлера. Он высказал в твиттере соболезнования по поводу смерти предпринимателя, который поддерживал его ресторан деньгами. По мнению твиттерян, этот предприниматель был врагом народа, так как он был за Дональда Трампа. Ну а тот, кто смеет выражать соболезнования по поводу смерти врага народа, очевидно и сам является врагом:



https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2021/01/a_13446290.shtml



Мне любопытно, как быстро американцы дойдут до классики жанра — погромов, концентлагерей и тюрем для ЧСИР?