Не в обиду бывшему… – Личное мнение
20.01.2021, 20:26,
Разное
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Когда-то Агата Муцениеце была яркой и привлекательной женщиной.
Фото: Соцсети
Но в какой-то момент наружу вылезло её нутро: недалёкое, безвольное и какое-то очень уж жалкое.
Агата превратилась в полноватую тётку из толпы, Нет, не отталкивающую. Просто мамочка.
Фото: Соцсети
Не муза. Не любовь всей жизни и даже не случайная любовница, а какая-то душная женщина для решения бытовых вопросов.
Будь я Прилучным, я бы тоже от такой ушла, если честно. Дело тут — не в том, что Агатка стала полнейшим антисексом, а в том, что сексапил свой она просрала, а ума, простите, не прибавилось.
Быть несексуальной и глупой одновременно — это приговор любой жене. Зачем такая нужна? Ни поговорить, что называется, ни потрахаться.
Понятно, что Агатке, дважды родившей писей, — очень обидно: её — дебелую мамочку в слезах — променяли на худую, энергичную женщину с размытыми принципами.
Некоторым из вас роль брошенки знакома. Кому-то, к сожалению, ещё предстоит её на себя примерить.
И вот тем, кому предстоит, хочу дать добрый совет: никогда, ни при каких обстоятельствах не уподобляйтесь Муцениеце и не рассуждайте про член бывшего.
Рассказать, что у бывшего — маленький член, и над этим заливисто и немного истерично поржать, — это падение любой женщины. Это — обливание помоями самой себя.
Обсуждая с какими-то полными и некрасивыми тётками секс после родов Агатка заявила:
«Я так понимаю, что первые 40 дней точно можно вычеркивать? Конечно, большие члены встречаются суперредко. Не в обиду моему бывшему».
Ни один вменяемый мужик не пригласит на свидание бабу, которая поржала над членом своего бывшего.
Это во-первых.
Во-вторых, если ты давала тыкать в себя микрописькой, то что можно сказать о тебе? То, что ты по каким-то причинам занималась сексом, который тебя не устраивал?
Как вы можете назвать женщин, которые соглашаются на плохой секс? Что вы о них думаете?
Я вас слушаю очень внимательно.
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Источник: Лена Миро
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