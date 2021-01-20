 

Не в обиду бывшему… – Личное мнение

20.01.2021, 20:26, Разное
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Когда-то Агата Муцениеце была яркой и привлекательной женщиной.  


Фото: Соцсети

Но в какой-то момент наружу вылезло её нутро: недалёкое, безвольное и какое-то очень уж жалкое.  

 Агата превратилась в полноватую тётку из толпы, Нет, не отталкивающую. Просто мамочка.


Фото: Соцсети

Не муза. Не любовь всей жизни и даже не случайная любовница, а какая-то душная женщина для решения бытовых вопросов.

Будь я Прилучным, я бы тоже от такой ушла, если честно. Дело тут — не в том, что Агатка стала полнейшим антисексом, а в том, что сексапил свой она просрала, а ума, простите, не прибавилось.

Быть несексуальной и глупой одновременно — это приговор любой жене. Зачем такая нужна? Ни поговорить, что называется, ни потрахаться.

Понятно, что Агатке, дважды родившей писей, — очень обидно: её — дебелую мамочку в слезах — променяли на худую, энергичную женщину с размытыми принципами.

Некоторым из вас роль брошенки знакома. Кому-то, к сожалению, ещё предстоит её на себя примерить.  

И вот тем, кому предстоит, хочу дать добрый совет: никогда, ни при каких обстоятельствах не уподобляйтесь Муцениеце и не рассуждайте про член бывшего.

Рассказать, что у бывшего — маленький член, и над этим заливисто и немного истерично поржать, — это падение любой женщины. Это — обливание помоями самой себя.

Обсуждая с какими-то полными и некрасивыми тётками секс после родов Агатка заявила:

«Я так понимаю, что первые 40 дней точно можно вычеркивать? Конечно, большие члены встречаются суперредко. Не в обиду моему бывшему».  

Ни один вменяемый мужик не пригласит на свидание бабу, которая поржала над членом своего бывшего.  

Это во-первых.  

Во-вторых, если ты давала тыкать в себя микрописькой, то что можно сказать о тебе? То, что ты по каким-то причинам занималась сексом, который тебя не устраивал?

Как вы можете назвать женщин, которые соглашаются на плохой секс? Что вы о них думаете?

Я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро



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