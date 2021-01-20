Под Москвой за кражу задержали жителя столицы

20.01.2021, 20:12, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В полицию обратилась 39-летняя жительница деревни Бережки в Солнечногорском районе Московской области. Она рассказала, что кто-то выкрал из ее частного дома игровую приставку и музыкальную колонку, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Общая сумма материального ущерба составила порядка 40 тысяч рублей. Полиции удалось оперативно задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 35-летний житель столицы.