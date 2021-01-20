 

Под Москвой за кражу задержали жителя столицы

20.01.2021, 20:12, Разное
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В полицию обратилась 39-летняя жительница деревни Бережки в Солнечногорском районе Московской области. Она рассказала, что кто-то выкрал из ее частного дома игровую приставку и музыкальную колонку, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Общая сумма материального ущерба составила порядка 40 тысяч рублей. Полиции удалось оперативно задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 35-летний житель столицы.



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