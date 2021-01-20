В Крыму замерз самый высокий водопад

20.01.2021, 20:12, Разное

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Аномальные даже по российским меркам холода и метели обрушились на многие регионы нашей страны. Например, в Крыму температура воздуха опустилась до четырех градусов мороза. В результате произошло уникальное природное явление – замерз самый высокий на полуострове водопад Учан-Су, передает Пятый канал. В других регионах дороги сковали многокилометровые заторы, аварийные службы в спешном порядке устраняют обрывы линий электропередач.