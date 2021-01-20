Юлия Высоцкая о новых проектах, секретах красоты и любимом рецепте

20.01.2021, 20:02, Разное

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В прошлом году фильм “Дорогие товарищи!” Андрея Кончаловского попал в основную программу Венецианского кинофестиваля и в итоге забрал Специальный приз жюри. В ноябре картину представили в Москве, а на днях она стала доступна для просмотра на мультимедийном сервисе Okko. По этому случаю мы пообщались с Юлией Высоцкой, исполнившей в фильме главную роль – преданной работницы парткома Людмилы, взгляд на мир и режим которой меняется после того, как во время одного из столкновений на площади пропадает ее дочь-подросток. Юлия рассказала не только об этой работе, но и поделилась будущими планами, рассказала о хобби и секретах красоты и назвала свой любимый рецепт.

Фильм “Дорогие товарищи!” высоко оценили критики и зрители. Он стал событием — и как произведение искусства, и как кинематографическое достижение, получившее приз в Венеции. А чем лично для вас картина будет выделяться в вашей фильмографии?

Та работа, которая завершена недавно, всегда ощущается очень ярко. Но на самом деле, у меня нет нелюбимых ролей или ролей, которые казались бы мне важнее других. Это еще один этап моей рабочей жизни.

В фильме описаны события 1962 года, но они тесно связаны с нашей теперешней жизнью. Как вы думаете, фактор актуальности добавил новых красок для зрителей?

Мне сложно об этом судить, поскольку как логически мыслящий человек я отдаю себе отчет в том, что сценарий писался три года назад, фильм снимался полтора года назад и возникновение сиюминутной параллели с актуальной жизнью — это совпадение. Но с другой стороны, можно говорить и о провидческом таланте художника. Так бывает не только в литературе, но и в кинематографе: то, о чем художник хочет сказать, находит потом отклик в реальной жизни.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая на съемках фильма “Дорогие товарищи!”

2020-й неожиданно изменил многие планы, чем вам пришлось пожертвовать, какие проекты были перенесены на этот год? Возможно, именно в период изоляции придумались новые проекты, которые вы планируете реализовать в 2021-м?

Больше всего переносов произошло в театре: репетиции нескольких спектаклей, которые должны были выйти в прошлом году, еще даже не начались. Очень надеюсь, что начнутся в ближайшее время. И было несколько проектов, от участия в которых я вынуждена была отказаться в силу понятных обстоятельств, хотя в другое время я бы с интересом рассмотрела возможность этих съемок. Думаю, что, к сожалению, я не одинока в этом. И, как и у всех, у меня появилась рабочая жизнь онлайн, которая, безусловно, не может на сто процентов заменить обычный рабочий режим, тем не менее онлайн-формат позволил вести мастер-классы в кулинарных студиях, запустить марафон по здоровому образу жизни “Перезагрузка”, продолжить работу над новой книгой.

С какими надеждами вы входите в 2021 год?

Мне просто очень хочется, чтобы вернулась свобода выбора — в передвижениях, в работе, в досуге, и вряд ли я оригинальна в этом своем желании.

Насколько важно для вас комбинировать в постоянном режиме все профессиональные стороны — актрисы кино, актрисы театра, телеведущей? Могли бы вы на долгий период посвятить себя только чему-то одному?

Если бы жизнь распорядилась так, что было бы достаточно интересных предложений и в кино, и в театре — это было бы моим главным приоритетом. Проект “Едим Дома!” и все вытекающие из него истории возникли в какой-то момент именно потому, что мне не хватало реализованности в моей основной профессии. Впрочем, все, чем я занимаюсь, в том числе и кулинарные проекты, и YouTube-программы — это ипостаси моей актерской профессии. Все это — я, и в предлагаемых обстоятельствах, во всем, что я делаю, есть определенная доля перевоплощения.

Возможно, у вас есть хобби, несмотря на такую насыщенную жизнь?

Наверное, можно было бы сказать, что это спорт. Но на самом деле, это более широкое понятие — работа над собой, то есть та работа, которая никогда не должна останавливаться. Тут речь идет и о питании, и об обливаниях ледяной водой, и о занятиях разными видами спорта, и о пищевых паузах, и о самообразовании и так далее.

Что быстрее всего помогает вам восстановиться и есть ли у вас любимые бьюти-процедуры?

На сегодняшний момент быстрее всего (несмотря на то, что это самый сложный способ!) мне помогает восстановиться чистый голод в течение нескольких дней. Всегда отлично работает смена впечатлений, хотя сейчас это труднодостижимая возможность. Ну а по поводу бьюти тоже вряд ли открою Америку — массажи, маски, иногда баня и ежеутренние обливания ледяной водой в моем случае работают.



Есть ли какой-то любимый рецепт из новых, недавно вами освоенных?

С конца ноября я испекла штук восемь разных вариаций Медовика. Абсолютно непонятно почему, но вдруг в десять часов вечера мне хочется месить тесто, раскатывать коржи и делать новый вид крема. Самое интересное, что дома по-прежнему находятся почитатели этого блюда и очень быстро его сметают!

Пожелайте, пожалуйста, что-нибудь читателям нашего сайта в новом году.

Желаю того же, что я уже пожелала себе: чтобы вернулась возможность выбора. В поездках, в отношениях друг с другом, в работе. Главное, чтобы нам не приходилось делать что-то вынужденно, чтобы это всегда был наш собственный выбор.