Представлен первый в мире 5G-смартфон с физической клавиатурой

20.01.2021, 19:58, Новости дня

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Новый формат беспроводной передачи данных 5G распространяется настолько быстро, что добрался уже и до кнопочных смартфонов. Компания Planet Computers провела официальную презентацию новой модели смартфона Astro Slide 5G.

В данном аппарате виртуальная клавиатура на сенсорном экране заменена вполне реальной физической типа QWERTY. Разумеется, он предназначен для определенных категорий пользователей.

В новом смартфоне установлен процессор MediaTek Dimensity 800, который и обеспечивает поддержку стандарта связи пятого поколения. Также разработчик отметил, что новые гаджеты будут выпускаться исключительно в виде слайдеров. При этом им удобнее пользоваться в альбомном режиме.