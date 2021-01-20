 

Мнение: Уничтожение банды Бютукаева

20.01.2021, 19:52, Разное
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В Чечне ликвидирована бандгруппа боевиков во главе с главой "Вилайята Нохийчоь Имарата Кавказ" Бютукаевым.
Персонаж, помимо прочего, был причастен к организации теракта в аэропорту Домодедово (37 погибших и 170 раненых).
С некоторым запозданием, возмездие его настигло, как и его подельников, которые много лет находились в розыске за различные преступления террористического и криминального характера.


Накрылы утырков у поселка Катыр-Юрт к юго-востоку от Ачхой-Мартана.


Бютукаев,


Банда Бютукаева.

Итоги контртеррористической операции проиллюстрировал Кадыров, выложив фотографию отрезанной/оторванной головы Бютукаева.
После чего было заявлено, что с бандподпольем на территории Чечни покончено.

Полагаю, это это слишком оптимистичное заявление и теракты на территории Чечни еще вполне возможны.
Тем не менее, уничтожение знакового главаря боевиков безусловно нанесет сильный удар по остаткам боевиков действующих на территории Чечни. Ну и что главное – в очередной раз продемонстрирована, что возмездие так или иначе приходит.

Источник: Colonel Cassad



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