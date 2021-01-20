Трамп заявил о планах создания партии “Единая Америка”

20.01.2021, 19:51, Разное

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Дональд Трамп обсуждал со своими соратниками возможность создания новой политической партии. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Трамп хотел бы назвать партию “Единая Америка”, сообщили собеседники издания.

По информации газеты, в последние дни у президента США появились разногласия с однопартийцами, в частности, с лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом. Накануне он обвинил Трампа в провоцировании беспорядков в Вашингтоне 6 января.

Заместитель секретаря генерального совета партии “Единая Россия”, сенатор РФ Андрей Климов, рассказал газете о том, что политсила получила приглашение посетить Вашингтон, где идёт “становление новой общественной силы”, а также, возможно, появление новой политической партии.

По его словам, американцы хотели бы уже на ранних стадиях быть в полном контакте с “единороссами” и перенять все плюсы российской модели.

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