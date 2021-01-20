 

Внучка Ротару намекнула на дуэтную песню

20.01.2021, 19:50, Новости дня
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Внучка украинской певицы Софии Ротару, 19-летняя София Евдокименко 20 января, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, заявила, что приступила к репетициям новой песни.

“Возможно, [будет] дуэт”, – заинтриговала она, не уточнив других подробностей.

Скриншот: iamsofiaeve / Instagram

София Евдокименко родилась в 2001 году. Ее отец – единственный сын певицы, продюсер Руслан Евдокименко. У Софии также есть старший брат Анатолий (1994).

В феврале 2019 года София Евдокименко на странице Софии Ротару презентовала англоязычную песню Blush.

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Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

София Евдокименко учится в нью-йоркском Parsons For Design, но на время зимних каникул прилетела в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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