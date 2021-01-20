МИД Украины прокомментировал передачу боевиками пленников Медведчуку

20.01.2021, 19:50, Новости дня

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Россия своими действиями создательно нивелирует роль ОБСЕ в вопросе освобождения военнопленных, это особенно показательно в день визита в Украину председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины 20 января.

“Решение Российской Федерации передать не Украине, а частному лицу [куму президента Р Владимира Путина – народному депутату от “Оппозиционной платформы – За жизнь”] Виктору Медведчуку группу украинских граждан, которые длительное время удерживались на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, грубо и откровенно нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов”, – подчеркнули в министерстве.

В МИД считают, что этот шаг является ударом по нормандскому формату и трехсторонней контактной группе, которые ведут системную работу по обеспечению освобождения удерживаемых лиц.

“Требуем от РФ неукоснительного соблюдения всех договоренностей, достигнутых в нормандском формате, в частности по обеспечению беспрепятственного доступа Международного комитета Красного креста в украинских военнопленных и заложников на временно оккупированных Россией территориях Украины, а также освобождения всех удерживаемых людей”, – отметили в релизе.

Пророссийские боевики готовятся передать Украине девять удерживаемых лиц 20 или 21 января, об этом уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова. Представители боевиков “ЛНР” и “ДНР” Владислав Дейнего и Наталья Никанорова назвали посредником в передаче Медведчука.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14. В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен.

По данным Денисовой, боевики на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжают незаконно удерживать 251 украинца.

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