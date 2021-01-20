 

До конца отопительного сезона тарифы на тепло в Украине повышать не будут – Кличко

20.01.2021, 19:50, Новости дня
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Тарифы на отопление и горячее водоснабжение до конца отопительного сезона в Украине не будут. Об этом заявил мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины (АГУ) Виталий Кличко по результатам правительственного совещания, сообщает сайт политика.

“Нам удалось достичь понимания с центральной властью по поводу необходимых шагов для недопущения кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов”, – отметил после совещания Кличко.

Он сообщил, что в понедельник между правительством, АГУ и представителями парламента должен быть подписан меморандум об алгоритме вывода сферы теплоснабжения из кризисной ситуации, вызванной колебанием цены на газ в Украине. В частности речь в документе должна идти о первоочередных шагах по урегулированию вопроса разницы в тарифах на тепло, а также о компенсации убытков предприятиям теплоснабжения.

В правительственном совещании, инициированном Ассоциацией городов Украины, приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, мэры: Киева – Виталий Кличко, Мариуполя – Вадим Бойченко, Кропивницкого – Андрей Райкович, Винницы – Сергей Моргунов, Кривого Рога – Константин Павлов и первый заместитель городского головы Харькова – Александр Новак, представители НАК “Нафтогаз України”, Офиса президента Украины и народные депутаты, сказано в сообщении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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