Мнение: Шоколадница – сегодня!!

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20.01.2021, 19:48, Разное
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Итак, дорогие будущие читатели, я жду вас в кафе Шоколадница возле м. Китайгород, на углу улицы Маросейка и Лубянского проезда. Начну – в 18.15, а окончание – где-то после 20 ч. Не допустим, чтобы 2021 стал хуже старого!

Итак, СРЕДА со СТРАНОЙ УТРАЧЕННОЙ ЭМПАТИИ, автор в Шоколаднице на Китайгороде с книжками с 18 до 20 ч, 20 января 2021 года, готов подписать свое творение для всех желающих!

Если все-таки потеряетесь – звоните по тел. +7985-741-0098, Алексей. Если ж вы не в Москве или даже за границей – шлите заказ в личку или на почту [email protected] Книга придет к вам в лучшем виде, и тоже – с автографом автора!

Как всегда, напоследок отзыв из ФБ от того, кто уже прочел:

“К слову, очень понравилась книга. Одна обложка чего стоит: сразу запах несвежих хрущей, нафталина и мокрой пыли.
Как разговор с собеседником, который с тобой солидарен почти во всем, но может добавить и от себя по всем пунктам ряд наблюдений и ценных выводов.
Почерпнул систематизированную охапку новых аргументов и фактов для борьбы с совкофилами.
Я бы рекомедовал книгу иностранцам, которые хотели бы глубже понять наши несчастные народы, их мотивации и судьбу.
Ну и, само собой, книга весьма актуальна и для наших людей, на фоне происходящих в Беларуси событий”.

Источник: Размышления вольного социолога



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