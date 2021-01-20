Ученые подтвердили связь между вредной едой и стрессом

20.01.2021, 19:46, Разное

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Группа новозеландских и австралийских ученых после проведения исследования пришла к выводам, что существует взаимосвязь между стрессом и употреблением вредной еды. Многие люди согласятся с тем, что даже самое плохое настроение можно исправить с помощью чего-то вкусненького, но не очень полезного.

Ученые устроили опрос, в ходе которого 137 взрослых рассказали о своих пищевых привычках и тяге к еде во время стрессовых ситуаций. Эксперимент длился на протяжении недели, а уровень стресса испытуемых измеряли с помощью оценки таких параметров как: беспокойство, тревога, паника и нервозность. Испытуемые признались, что их тянуло к вредной еде, когда они чувствовали напряжение. Исследователи отметили, что в этом случае респонденты налегали на сладости и фастфуд. При этом в эмоционально тяжелые дни они съедали больше, чем обычно.

В научном работе исследователи пришли к выводам, что пищевое поведение человека может претерпеть изменения в результате стресса и чувства тревоги. В сложных жизненных ситуациях люди, у которых замечаются проблемы с пищевым поведением, отдают предпочтение вкусной еде, содержащей много трансжиров, калорий и сахара. Исследователи считают, что результаты эксперимента могут повлиять на процесс лечения психологических расстройств. В период, когда наблюдается стресс или повышенная тревожность, людям тяжело дается соблюдение спецдиеты.

Источник: www.popmech.ru