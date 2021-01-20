 

Жена уволенного из «ДОМа-2» Андрея Черкасова призналась, на что они живут

20.01.2021, 19:46, Разное
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Кристина Черкасова написала в своем микроблоге Instagram пост, который назвала «Время откровений». Супруга Андрея Черкасова, уволенного из «ДОМа-2» в связи с закрытием реалити-шоу призналась, на что сейчас живет их семья.
Для ведущего новость о том, что проекта больше не будет, стала настоящим шоком. Кристина Черкасова пояснила подписчикам, что 95% доходов их семьи составлял именно заработок мужа. Однако она из тех женщин, которых не напугаешь увольнением возлюбленного. На месте знаменитая блондинка все это время не сидела, а развивала свой блог, в котором сейчас 1,3 миллиона фолловеров. Кроме этого, супруга Андрея Черкасова запустила курс «Создай себя сама» и набрала первый поток. Она убеждена, что добиться финансовой стабильности и благополучия они смогут с возлюбленным вместе. Кристина Черкасова верит в талант мужа, которому нет равных в организации различных мероприятий.

На данном этапе супруга экс-ведущего «ДОМа-2» рада тому, что у них появилось свободное время, чтобы побыть вместе. Она призналась, что Андрей Черкасов ранее также придерживался позицию, что жительница должна хранить семейный очаг, а добытчик в семье – мужчина. Но, по ее мнению, времена диктуют свои правила, поэтому представительницы слабого пола должны также реализовывать собственный талант и потенциал. Кристина Черкасова убеждена, что для того, чтобы постоянно нравиться супругу и своему окружению, не достаточно быть только первоклассной домохозяйкой. Она призвала подписчиц вкладывать в свое развитие, искать хобби, которые по душе и проходить различные тренинги личностного роста. Блондинка уверенна, что «везет тем, кто не ищет отговорки, а ищет возможности».



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