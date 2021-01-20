Филипп Киркоров заявил о предательстве президента Украины Владимира Зеленского

20.01.2021, 19:46, Разное

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Филипп Киркоров пояснил об обиде на Владимира Зеленского. По мнению российского певца, президент Украины совершил предательство.

Как известно, ряд публичных людей из РФ подвергся запрету на въезд на территорию Украины. Причиной этого стали выступления в Крыму или на Донбассе, а также поддержка властей РФ. Подобные санкции коснулись и поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова. При этом решение не впускать артиста было принято еще во время каденции предыдущего президента Украины Петра Порошенко. С приходом к власти шестого главы государства Владимира Зеленского многие российские деятели культуры и шоу-бизнеса надеялись на смягчение принятых мер.

На отмену запретов рассчитывал и Киркоров, друживший ранее с Зеленским. Однако, несмотря на теплые отношения с бывшим комиком, разрешения на гастроли по Украине исполнитель так и не получил. В интервью журналистам певец поделился своими переживаниями по этому поводу. Он считает, что получив власть, Владимир Зеленский попросту отрекся от старых приятелей и коллег. Российский артист уверен, что при желании лидер Незалежной мог бы устранить любые препятствия ради своих друзей. Как отмечает Киркоров, он и Зеленский ранее были просто «не разлей вода», вместе они делили и одну сцену, и эфиры. Теперь же Филипп Бедросович целых семь лет лишен возможности посещать дорогую для него страну. Селебрити также напомнил, что был удостоен звания «Народного артиста Украины», причем присвоено оно было Виктором Ющенко, проводившим явно не пророссийскую политику.

Кроме того, Филипп Киркоров признался, что до сих пор считает единым культурным пространством бывшие республики Советского Союза, в частности, Украину, Белоруссию и Молдову. Этим странам он в разные годы помогал готовиться к выступлению на конкурсе «Евровидение». Между тем работать с участниками от стран западной Европы, например, Франции или Великобритании, он бы не стал. Что же до всевозможных запретов и другого влияния политиков на сферу культуры, исполнитель уверен, что лишая украинцев возможности посещать концерты любимых российских музыкантов власти Украины поступают крайне неправильно.

Источник: teleprogramma.pro