В Хабаровске начали принудительно лечить поклонников аниме

20.01.2021, 19:42, Разное

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Хабаровская психиатрическая лечебница два месяца лечила поклонника аниме, поставив ему давно неиспользуемый и признанный антинаучным диагноз “вялотекущая шизофрения”. В руководстве госучреждения подтвердили, что на законных основаниях предлагают услуги принудительного лечения, поскольку правительство края в 1990-х не исключило этот диагноз из локального перечня особо опасных заболеваний.

Об инциденте стало известно из местных СМИ. 20-летний житель Хабаровска пожаловался на то, что ему пришлось несколько месяцев провести в больнице и подвергаться действию сильнодействующих препаратов, включая галоперидол. В медучреждение он попал из-за родителей, которые подслушали его разговор с друзьями через интернет и посчитали, что юноша увлёкся чужой культурой и нуждается в лечении.

“По прибытию медбригады молодой человек действительно находился в невменяемом, возможно затяжном состоянии. Его комната была обклеена постерами с нарисованными персонажами, словно ему десять лет, он часто использовал в речи бессмысленные и иностранные слова. Учитывая, что подобные признаки неоднократно попадались в нашей практике и явно свидетельствуют о вялотекущей шизофрении, мы забрали его на стационарное лечение”, – подтвердили медики.

В руководстве больницы добавили, что регулярно принимают на лечение поклонников аниме и даже выпустили соответствующую рекламу, где предлагают родителям спасти своих детей от “деструктивных азиатских течений”, таких как увлечение корейской популярной музыкой или японской анимацией.

“Уже через неделю ваш ребёнок отучится говорить “десу”, а через месяц лечения на вопрос о том, что такое БТС, будет отвечать: “Буксирно-транспортировочное судно”, как и полагается настоящему мужчине”, – говорится в брошюре, с которой ознакомились журналисты.

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