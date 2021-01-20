 

Мнение: Манифест Навального

20.01.2021, 19:38, Разное
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Фильм Алексея Навального «Дворец для Путина»  за минувшие сутки набрал порядка 24 млн. просмотров. Думаю, что итоговое количество просмотров будет под пятьдесят миллионов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фильм чушью. И добавил: «В конце этого чудесного материала указаны номера счетов с просьбой перечислять туда деньги. Мне кажется, что это, наверное, главная задача подобных материалов, таких псевдорасследований, это и есть главный лохотрон».

Песков предупредил, что граждане должны подумать, прежде переводить деньги таким организациям: «Мы предупреждаем всех граждан, тем более с учетом такого большого количества просмотров, — подумайте перед тем, как переводить деньги таким жуликам, потому что способы изъятия денег у населения у этих жуликов постоянно совершенствуются. Подумайте десять раз!».

Думаю, что комментарий Пескова о фильме Навального – это свидетельство серьезной тревоги Кремля. В Кремле все-таки не дебилы сидят, понимают, что фильм Навального – это не расследование, это такой своеобразный manifestum Навального, который смёл с политической шахматной доски все фигуры, оставив на нем только Путина и самого Навального.

Это раньше Путин мог быть в роли наблюдателя за реакцией героев прежних расследований Навального, посмеиваться над «тьфу на тебя», над судебными тяжбами, и пр….  Но оставаться верховным арбитром. Фильм «Дворец для Путина» лишил Путина такой возможности. Навальный вынуждает его стать соучастником противостояния сил добра и зла.

Если фильм Навального чушь, как утверждает Песков, тогда Путин просто обязан стукнуть кулаком по столу и поручить выяснить поименно каждого, кто его подставил. Кто построил дворец близ Геленджика, прикрывшись Путиным? Кто тот негодяй, который поручил ФСБ и ФСО охранять этот объект? Что это за подлецы, которые разводили бизнесменов, собирая деньги «под Путина»?

Так или не так?

Коллаж отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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