Мнение: Электричество дешевле советского, ледяные роботы и разворот Новатэка на восток

20.01.2021, 19:34, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

1. Помимо мифа про отдельные квартиры, в которых якобы жили все советские люди старше 25 лет, ностальгирующие любят рассказывать про дешёвую советскую коммуналку. В этом мифе есть жирное зерно правды: цены на коммунальные услуги СССР были столь низки, что денег на ЖКХ не хватало, из-за чего инфраструктура быстро изнашивалась и деградировала. С другой стороны, не такими уж и низкими были цены тех лет. Во всяком случае, электричество в современной России стало заметно доступнее:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/vlast-derjit-slovo-elektrichestvo-v-rossii-deshevle-chem-v-sssr-5ffdb4e8625bfc732d1267dc

…цены в России на электроэнергию остаются одними из самых низких в мире, и, кстати, они даже ниже чем в СССР. Не верите?

В 80-е годы 1 Кв/ч стоил 4 копейки, при средней зарплате около 200 р. в месяц. То есть на среднюю зарплату советский человек мог купить 5000 КВт/ч. Сегодня средняя зарплата 42 тыс. рублей. При средней стоимости по России одного “киловатт-часа” в 5 р. средний россиянин может купить 8400 КВт/ч электричества. Да любой вспомнит, как его заставляли родители выключать свет за собой.

И это я посчитал по тарифам Ростовской области, а у нас они не самые низкие в России. В среднем по России тариф = 3,4 рубля за 1 кВт•ч. То есть, по факту, электричество стало доступнее с советских времён.

(На заглавной картинке: советский плакат, призывающий экономить электроэнергию в коммунальных квартирах. Ту самую энергию, которая стоила копейки, в тех самых коммуналках, из которых каждый желающий мог за 5 лет переселиться в отдельную квартиру).

2. Перспективное решение для исследования и колонизации других планет:

https://nplus1.ru/news/2021/01/15/icebot-robot-made-from-ice

Американские инженеры создали прототип двухколесного робота IceBot, все основные элементы конструкции которого состоят из водяного льда. Испытания показали, что робот может передвигаться по горизонтальной твердой поверхности при комнатной температуре, а при более низких температурах (до -17 градусов Цельсия) — двигаться по льду и даже преодолевать небольшие подъемы. В работе, которая была представлена на конференции IROS 2020, разработчики отмечают, что их главная цель — проверка возможности использовать лед в качестве основного конструкционного материала. В будущем его можно использовать для создания автоматических систем, способных к самосборке, самовосстановлению и реконфигурации для работы в местах с низкой температурой, где в избытке присутствует водяной лед (например в полярных областях Земли и Марса или на ледяных спутниках Юпитера и Сатурна).

3. Пока мёрзнущая Европа саботирует под давлением США наши газопроводы, Россия использует потепление Арктики для разворота экспорта на восток:

https://genby.livejournal.com/890780.html

“Ямал СПГ” впервые зимой отправил танкеры ледового класса Arc7 с сжиженным газом в Китай не через Европу, а по более короткому маршруту — по Северному морскому пути (СМП). По данным навигационного портала marinetraffic, «Николай Евгенов» и «Кристоф де Маржери» покинули порт Сабетта 4—5 января и должны прибыть в китайские Далянь и Тяньцзинь 28 и 26 января. <…>

Основная претензия к Новотэку была в том, что он продавал газ в Европу, в некотором смысле конкурируя с Газпромом. Но ныне цены в Азии выросли настолько, а Арктика так потеплела, что январский лед перестал был непроходимым без ледоколов. Самый крепкий лед в марте-мае, тут без ледокола не справится. А пока хватает танкеров ледового класса. В Японии Сингапурский трейдер Trafigura выставил предложение на доставку СПГ в январе по $ 1278 за тысячу кубометров. Почему бы не помочь, не чужие люди. <…>

Стоимость электричества в Японии побила прежний рекорд и уже стоит 150 йен за киловатт. Внутридневная цена на бирже JEPX на пиковое вечернее время достигала 210 иен/кВт*ч. 2 бакса за киловатт, вот что делают бодрящие -6 под Токио.

К вопросу о том, зачем нам нужны ледоколы, ледовые танкеры и крупнотоннажное судостроение.