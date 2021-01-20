Мнение: Письмо: “Довела и измучила”

20.01.2021, 19:24, Разное

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Некоторые письма можно как рвотное средство принимать.

Например, вот такие, где автор и Плакса, и Выскочка одновременно.

Причем Выскочка не как вчерашний автор, а раз в десять больше. Но и Плакса тоже большая.

А еще “золушка”. Как без того?

Казалось бы, это несовместимо, но рвотное средство на то и рвотное, что выворачивает.

Разбирайте сами.

dawn_on_mars

Уважаемая Эволюция, добрый день.

Я постараюсь по сути. Мне 36, внешность обычная, вес нормальный, зарплата средняя, но могу быть приятной в общении, настраиваюсь на собеседника.

Живу с сыном. Года 4 назад я была в ярких, но трудных для меня отношениях с мужчиной, который, как выяснилось, увлекался веществами и легко относился к женщинам, А. Через полгода общения А. познакомил меня со своей семьёй и ушёл от меня к другим женщинам, их было как минимум две. Это было неизбежно, т. к. под конец общения я была в жуткой любовной аддикции, имела жалкий вид.

Мне повезло, я начала читать ваш блог, постепенно восстанавливалась. Через полгода А. вернулся на новых условиях, обещал не употреблять и быть верным. Я была счастлива дней пять, а потом он мне изменил и, очевидно, продолжил употреблять. Я очень переживала, но всё же смогла ему сказать, что люблю его, а он меня, увы, нет, так бывает, и уйти. Восстановиться на этот раз не получалось, моё состояние и самооценка ухудшались.

Где-то через год я, наверное, совсем стала чучелом, потеряла интерес к отношениям, но на меня почему-то обратил внимание один из руководителей организации, где я повышала квалификацию, Б. Мне и раньше казалось, что он очень добрый, душевный, умный, интересный, основательный. Я сначала не поверила, что он зовёт меня в кафе пообщаться просто так (нужна помощь?), я не могла ему нравиться. Когда он поцеловал меня и пригласил к себе, общие знакомые сразу меня предупредили, чтобы я ни на что не надеялась: между нами пропасть и он в целом женщинами сильно не увлекается, у него дело, работа на первом месте.

Б. тоже сразу обозначил, что он сам по себе и живёт делом. Мы пообщались пару месяцев, я поняла, что я очень всерьёз его воспринимаю, а он меня – нет, и решила ‘малой кровью’ завершить всё, пока могу. Остаться в нормальных отношениях, с приятными воспоминаниями и без разбитого сердца. И особенно без сильной аддикции, через которую я проходила. Я по-прежнему внутри сильно переживала из-за А. Б. сказал, что против разрыва, но отошёл.

Через неделю наш общий знакомый В., человек выдающийся, талантливый, безгранично умный, которого и я, и Б. уважаем, прислушиваемся, поговорил со мной об этой ситуации. Я поняла, что на пустом месте разрушила прекрасные отношения, обидела без повода Б. Я позвонила Б., попросила прощения. Он согласился со мной пообщаться ещё. Типа я не очень адекватная местами, но надежда на изменения есть)

Через несколько месяцев я снова ушла. Мне было обидно, что Б. очень прохладный, а я так старалась для него. Казалось, что я ещё могу встретить другого мужчину, который ответит мне взаимностью. К тому же, я чуть не увлеклась другим мужчиной (он правда очень обаятельный) и продолжала переживать из-за А. Окружающие уделяли мне знаки внимания, не уверена (очень надеюсь, что нет), что я их провоцировала. Даже его друзья и коллеги на праздниках как-то много со мной разговаривали, Б., естественно, всё это это было неприятно.

Когда я снова осталась без Б., началась сильная апатия. В. видел мои мучения и через пару месяцев помог – поговорил со мной и с Б. Мы снова сошлись после моих долгих унижений. Я уже перестала понимать, что происходит, знала только, что без Б. мне очень паршиво. Появился А.: вроде как он полюбил, решил жениться, я так долго по нему страдала, мечтала об этом – и не стала с ним общаться. Б. стал мне дорог, да и с А. было очевидно, что мне не удастся удержать нормальную СЗ даже короткое время, ему как минимум было важно разнообразие, новый опыт.

С Б. речь пошла о женитьбе и рождении общего ребёнка (у нас уже есть по одному). С одной стороны, это то, чего я так хотела: чтобы с Б. вместе всегда, всё серьёзно, наши трое ребят. Может, даже со временем работать вместе, поддерживать друг друга. А с другой – я уже была замужем и мне очень не понравилось, хотя мой бывший муж человек хороший и успешный, и после развода было плохо несколько лет. В одиночку, если что, уже с двумя детьми, а не с одним: у меня парень активный и смышлёный, с ним бывает непросто. Меня разрывало. Ещё с Б. мне было тяжело: я всё время так старалась сделать ему хорошо, что была выжата и несчастна. И чем больше мы сходились-расходились, тем сильнее я выкладывалась. Было ощущение, что Б. каждый раз ждёт, что я сделаю нам хорошо, не хуже, чем в прежние встречи, а лучше удивлю и сделаю прям по-новому хорошо.

Меня то накрывала щемящая нежность и благодарность и хотелось сделать его очень счастливым, то казалось, что вот сейчас он внезапно посмотрит на меня с отвращением и уйдёт. А. делал что-то похожее, бывший муж тоже. Но Б. вёл себя последовательно, миролюбиво, вроде бы в целом был доволен, занимался своими делами на подъёме. А я опять сидела несчастная выдохшаяся ждуном. Б. гнул свою нормальную человеческую линию: поможет, но когда ему удобно, встретимся, но когда он соскучится и пр. В общем, выстраивал нормальное ровное общение. Но я часто делала в ущерб себе и хотела в этом взаимности, причём ещё и блин спонтанной. Чтобы он от внезапного большого желания предлагал что-то даже неудобное для него, а я отказывалась и была счастлива-да, вот, нравлюсь точно, как у меня, это серьёзно, не самообман! Я так старалась при встречах, что не видела больше других возможностей его увлечь, а отлипнуть не получалось. Было письмо о том, что сбежать из отношений – провал. Я терпела, воспитывала себя, держалась за мысль о достоинствах ровных отношений и снижении липкости. Настраивала себя отдавать в меру, сколько мне комфортно, Б. ведь не виноват, не просит лишнее. Но когда он как-то раз написал о встрече, взорвалась, что не хочу больше выкладываться для равнодушного мужика. Надеялась, что мы как-то это разрулим, но понимала, что скорее всего он махнёт на меня рукой. Он ответил, что раз такое дело, то общаться нет смысла, и пропал.

Мне было очень обидно. Я поняла, что мне никак не стать для него по-настоящему значимой, а если буду сидеть одна, то опять полезу к нему унижаться и проситься назад. Встретила нового мужчину, интересного, но особо сближаться не получалось, было страшно и скучала по Б., и когда этот новый мужчина завёл разговор о женитьбе и детях, мне стало так тошно и тяжко, что я некрасиво сбежала.

Месяца через 4 я узнала, что Б. переживает из-за нашей ситуации. Я не догадывалась, ведь он так чётко выстраивал дистанцию и так легко меня отправил. Если бы он поговорил со мной тогда, я была бы рада развивать дальше общение. Если бы позвал — пришла. Если бы поделился, что плохо, поддержала бы. Но он ведь пропал, подтвердив мои опасения. Он стал мне близок как никто никогда. В. сказал, что я довела и измучила. Б., в свою очередь, сказал в мягкой форме, что я – б**** ( я не спала с другими и не встречалась) и он со мной ничего общего иметь не хочет.

Меня скрутило. Б., такой добрый, хороший, столько сделал для меня, а в итоге так мучился, я ужасная. Я написала ему, что скучаю, люблю, больно, что так ему навредила, что ему не о чем переживать, он прекрасный. Он промолчал. Прошло время, я уже не знала, куда деться от себя. Я не выдержала, написала Б., что хочу быть с ним, прошу вернуться. Он ответил, что относится ко мне тепло и наше время было восхитительно, но он не один и его всё устраивает. После этого я ещё несколько раз ему писала. Ответил вежливо ‘нет’ на разные лады, спасибо ему за терпение и деликатность. А мне трудно выбраться, горюю. Если замуж, то только за Б., а с ним всё завершилось. Как же мне стать нормальной последовательной женщиной и не обижать партнёра. И никак не могу понять, почему так развернулась против меня ситуация, ведь я всегда старалась и для него, и остаться человеком. Мне кажется, вела себя достаточно экологично.

Не могу заставить себя сближаться с новыми людьми и не хочу никого обижать. А очень хочется уметь жить одной счастливо, не залипать годами, и строить здоровые отношения с любимым и любящим мужчиной.

Благодарю вас.