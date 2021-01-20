Венгерский регулятор рекомендовал одобрить применение российской вакцины “Спутник V”

20.01.2021, 19:18, Разное

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По мнению СМИ, это важный шаг на пути к началу поставок вакцины

“Спутник V”. 17 января член руководящего комитета Всемирной федерации научных журналистов Федерико Куско заявил, что созданный в России препарат от коронавируса способен подавить пандемию COVID-19.

8 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны Евросоюза могут покупать вакцины от коварной инфекции только через общеевропейские переговоры. А в конце декабря появилась информация о том, что Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины

“Спутник V”.

20 января стало известно, что глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев в новогодние каникулы сделал прививку от коронавируса первым компонентом вакцины “Спутник V”.

Он отметил, “все это очень удобно” и быстро. Так, в Москве действуют 100 пунктов вакцинации. Записаться на прививку можно через интернет.

Вакцина “Спутник V”, которую разработали в Центре имени Гамалеи, стала первым в мире препаратом от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа 2020 года.