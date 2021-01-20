Количество отравившихся школьников в Подмосковье резко возросло

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20.01.2021, 19:14, Новости дня
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Число отравившихся учеников в подмосковном городе Красноармейск выросло до 96 человек, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

«В медицинские организации г. о. Красноармейска с жалобами на плохое самочувствие обратились 96 детей. Пищеблоки в школах обработаны и продезинфицированы», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Там добавили, что министерство инициировало проверку инцидента.

Глава Красноармейска Александр Федоров пояснил, что с признаками пищевого отравления в МСЧ №154 ФМБА сначала обратился 41 ребенок из двух школ. 20 января за медпомощью обратились еще 55 детей из этих же учреждений.

«С утра в двух школах работали специалисты МУ № 21 ФМБА. Проведен забор анализов у работников пищеблоков и заболевших детей. Провели дополнительную санитарную обработку всех помещений общеобразовательных учреждений», – сказал Федоров.

Все дети – учащиеся разных классов. Всех школьников из обоих учреждений осмотрели медики.

«Один ребенок госпитализирован. Ситуация находится под моим личным контролем, ждем результаты проверок для того, чтобы установить точную причину случившегося. Все виновные будут наказаны», – добавил глава города.

В минздраве региона указали, что ученика госпитализировали в инфекционное отделение Московской областной больницы имени Розанова. «Состояние средней степени тяжести. Находится под наблюдением врачей», – сообщили там.

Ранее сообщалось, что более 40 детей обратились за медицинской помощью в двух школах в подмосковном Красноармейске. Прокуратура начала проверку.



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