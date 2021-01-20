 

Использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет одобрили в Аргентине

20.01.2021, 19:14, Новости дня
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Аргентинское Национальное управление по контролю за медикаментами, продуктами питания и медицинскими технологиями одобрило использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации лиц старше 60 лет.

«Проанализировав новую информацию, полученную о «Спутнике V» (Gam-COVID-Vac), управление установило, что показатели безопасности, иммуногенности и эффективности допустимы для возрастной группы старше 60 лет, поэтому Национальное управление рекомендует министерству здравоохранения использовать ее в упомянутой возрастной группе», – передает заявление ведомства ТАСС.

Использование вакцины для лиц 60+ одобрено в Аргентине на основе документов, предоставленных российской стороной. Теперь аргентинское министерство здравоохранения должно подтвердить, что разрешает начать вакцинацию этой возрастной группы.

Напомним, вторая партия российского препарата прибыла в Буэнос-Айрес 16 января. До этого сообщалось, что правительство Аргентины приобрело у РФПИ 30 млн. доз вакцины «Спутник V». 19 января в Аргентине началась вакцинация медицинских работников вторым компонентом российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».



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