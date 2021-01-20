 

Мнение: Достижение

20.01.2021, 19:12, Разное
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Летальность от коронавируса снижена более, чем в 3 раза по сравнению с апрелем 2020 года. Добиться этого удалось благодаря внедрению единых подходов к терапии. Об этом заявил сегодня глава Минздрава России Михаил Мурашко на на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике.

То, что со временем в процессе мутаций практически любой вирус ОРЗ снижает летальность, министр упоминать не стал. «Единые подходы к терапии» в основном свелись к перераспределению скудных ресурсов отрасли, резкому ухудшению качества мед.обслуживания других категорий больных, что дало всплеск сверхсмертности за 2020 год примерно на четверть миллиона «дополнительных» смертей. Но об этом достижении сказано не было.

Источник: Эль Мюрид



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