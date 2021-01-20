Князь Монако Альбер и княгиня Шарлен выпустили новый семейный портрет по особенному случаю

20.01.2021, 19:08, Разное

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Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен провели минувшие рождественско-новогодние каникулы дома с семьей. Отдохнув как следует, они постепенно начали возвращаться к работе. Так, несколько часов назад на официальных страницах в соцсетях Княжеского дворца появился новый портрет семейства, на котором запечатлены не только сама пара, но и их дети – принц Жак и принцесса Габриэла. Казалось бы, к чему это – особенного повода нет, но просто так монархи свои портреты не публикуют. Оказалось, что Альбер и Шарлен решили запустить благотворительную акцию.

Новый официальный портрет княжеской семьи поступит в продажу уже в эту среду. Их можно будет приобрести в сувенирном магазине во дворце. Все средства, вырученные от продаж, будут потрачены на гуманитарную работу княжества, – говорится в подписи к фотографии.

Автором снимка выступил Эрик Мэтон, который всегда фотографирует княжескую семью. Портрет был сделан в залах Дворца, а вот когда именно – не уточняется. Но можно предположить, что позировали для фото Альбер и Шарлен с детьми еще до Нового года, ведь сейчас у княгини совершенно другая прическа. В середине декабря, за несколько дней до католического Рождества, Шарлен выбрила левую сторону головы и затылок, остальные волосы постригла на манер ирокеза, но одностороннего. Цвет волос также поменялся – Шарлен продемонстрировала контрастное мелирование, светлые пряди у нее теперь чередуются с прядями цвета корицы.