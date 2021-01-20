 

Израиль представил аккумуляторы для электрокаров с пятиминутной зарядкой

20.01.2021, 19:04, Новости дня
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Израильская компания Storedot выпустила первую тысячную партию мощных аккумуляторов для электромобилей, которые заряжаются всего за 5 минут. Как сообщают источники, испытания этих батарей прошли успешно.

Аккумуляторы получили в Китае, где их планируют использовать на сборочной линии Eve Energy. Как поясняет разработчик, для создания таких батарей использованы кобальт и никель.

Несмотря на положительные результаты тестов, компания все еще планирует провести дополнительные испытания, которые помогли бы убедиться в абсолютной безопасности и надежности аккумуляторных батарей нового поколения. Если все пойдет по плану, они станут революционной разработкой в сфере электромобильности.



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