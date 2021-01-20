Эксперты рассказали о способах слежки за россиянами через смартфон

20.01.2021, 19:04, Новости дня

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О способах слежки за жителями РФ при помощи смартфона рассказал известный эксперт Антон Куканов из Роскачества. По его словам, для того чтобы организовать такую слежку, вовсе не нужно быть сотрудником спецслужб.

Например, есть приложения для родительского контроля, а это уже вполне легальные способ слежки. Впрочем, легальность вовсе не означает законность, уточняет эксперт. Оказывается, надо бы еще получить согласие самого ребенка на то, чтобы родители видели его местоположение.

А вообще-то смартфон очень много может рассказать и о передвижении каждого человека, и о его действиях, контактах и т.д. В наше время получить такую информацию несложно. Достаточно иметь самые простые навыки.