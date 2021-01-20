 

Мнение: Запретить “Тетрадь смерти”

20.01.2021, 18:58, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Маразм крепчал, как и репрессии против анимешников.
В Питере местный суд запретил уже давно ставшее классикой аниме "Тетрадь смерти". За пропаганду суицида и насилия.
А вот американский мусорный ремейк нет.

PS. Само аниме годное. В свое время посмотрел с интересом.
PS2 Разумеется, с практической точки зрения, оно как валялось на торрентах, так и будет валяться. Все основные запрещенные торренты в России прекрасно доступны, а значит и "запрещенное аниме" будет де-факто доступно и сам запрет мало на что повлияет, ну разве что вызовет новую волну интереса к запрещенным аниме-сериалам, которые теперь еще чаще начнут качать. Люди занимающиеся этим маразмом, явно не понимают, как работает интернет и что там происходит с подобными запретами. В целом, все это выглядит как имитация бурной деятельности и дискредитация государства в молодежной среде.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / «Был счастливым»: Юлия Ковальчук рассказала о последнем разговоре с Борисом Грачевским

17.08 / Политолог назвал положение Лукашенко безнадежным: Спастись ему не удастся

30.07 / В Москве электричка насмерть задавила мужчину

20.09 / Русскоязычные СМИ Украины

01.01 / Первые новогодние сообщения из Сирии

21.07 / Мнение: Карт-бланш для Ас-Сиси

12.11 / Ученые обнаружили связь между бытовой химией и микробиомом кишечника

17.12 / Vivo X60 показал возможности в Geekbench: SoC Exynos 1080 впервые сравнили с Exynos 2100

07.09 / Мнение: Срочно в номер: Кремль не отравлял Навального

04.11 / Харламову предложили принять участие в шоу «Холостяк»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска