Мнение: Запретить “Тетрадь смерти”

20.01.2021, 18:58, Разное

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Маразм крепчал, как и репрессии против анимешников.

В Питере местный суд запретил уже давно ставшее классикой аниме "Тетрадь смерти". За пропаганду суицида и насилия.

А вот американский мусорный ремейк нет.

PS. Само аниме годное. В свое время посмотрел с интересом.

PS2 Разумеется, с практической точки зрения, оно как валялось на торрентах, так и будет валяться. Все основные запрещенные торренты в России прекрасно доступны, а значит и "запрещенное аниме" будет де-факто доступно и сам запрет мало на что повлияет, ну разве что вызовет новую волну интереса к запрещенным аниме-сериалам, которые теперь еще чаще начнут качать. Люди занимающиеся этим маразмом, явно не понимают, как работает интернет и что там происходит с подобными запретами. В целом, все это выглядит как имитация бурной деятельности и дискредитация государства в молодежной среде.

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