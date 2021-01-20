Ученый доказал важность денег для счастья

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20.01.2021, 18:52, Разное
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Ученый из США смог доказать, что деньги очень важны для счастья. Он провел исследования, в рамках которого установил значимость финансов в данном вопросе. Чем больше у людей денег, тем более они довольны своей жизнью.
Научный сотрудник посредством мобильного приложения провел опрос среди 33,4 тысячи участников. Их возраст составлял от 18 до 65 лет. Испытуемые заполняли анкеты в определенные моменты. У людей спрашивали, как они себя чувствуют, и насколько их устраивает собственная жизнь.

В результате автор исследования пришел к выводу, что счастья прямо зависит от уровня дохода. Чем больше у человека денег, тем сильнее у него присутствует ощущение контроля над жизнью.

Источник: naked-science.ru



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