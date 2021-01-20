Врач Ярцева предостерегла от чрезмерного использования антисептиков

20.01.2021, 18:52, Разное

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Врач Ирина Ярцева предостерегла людей от бесконтрольного использования антисептиков. Она призвала их с большой осторожностью применять данные средства, посокльку здоровью может быть нанесен вред.

Несмотря на общую полезность антисептиков, они отрицательно сказываются на иммунитете. Большое количество химических веществ влияет на слизистую носа всех, кто в момент распыления средства находится рядом. Все антисептики являются достаточно токсичными, нередко у людей начинается раздражение на коже.

Часто такие высыпания путают с аллергией. По словам Ирины Ярцевой, под воздействием антисептиков происходит разрушение кожного барьера. На коже присутствует большое количество микроорганизмов. Если постоянно пытаться избавиться от природных бактерий, нарушится баланс. На места, которые окажутся свободными, рано или поздно придут грибки. Кроме того, придется бороться с сухостью кожи.

Источник: iz.ru