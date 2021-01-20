 

Археологи обнаружили первого в истории журналиста-интервьюера, жившего в III тысячелетии до нашей эры

20.01.2021, 18:51, Разное
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Египетские археологи, проводившие раскопки в Долине царей, нашли упоминание первого в истории журналиста-интервьюера жившего в 27 веке до нашей эры. Ним оказался летописец из Мемфиса под именем Имхордон, знаменитый в своё время по записям разговоров с фараонами и высшими жрецами.

Имхордон был захоронен в Долине Царей рядом со своим возможным предком Имхотепом. В его усыпальнице были найдены папирусы с записями вопросов и ответов фараона Джосера, его сына Сехехмета и ряда высших жрецов Верхнего Египта и гостей из Древней Греции.

Имхордон был одним из первых египтян, перенявших у греков метод вещания на толпу. Каждый лунный месяц он собирал горожан Мемфиса у обустроенной сцены по типу амфитеатра и пересказывал ответы фараонов с жрецами на свои вопросы. Само выступление носило название “Вугос Тяху Имхо Рдона”.

Из царских летописей тех времен выяснилось, что Имхордон, помимо выступлений, также торговал небольшими золотыми пирамидами из Гизы, славившихся своими чудотворными свойствами в медицине.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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