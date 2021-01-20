 

Авиакомпания Nordwind наградила пилота, который обвинил Навального в создании аварийной ситуации в небе над Москвой

20.01.2021, 18:31, Разное
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Российская авиакомпания Nordwind наградила почётной грамотой пилота Максима Пыркова, обвинившего политика Алексея Навального в создании аварийной ситуации в день прилета из Германии.

В ходе проведения служебной проверки соответствующая комиссия не выявила нарушений в действиях сотрудника компании, который поделился своим мнением в социальной сети Instagram.

Позже стало известно, что руководство авиакомпании вручило Пыркову грамоту и похвалило пилота за выражение своей гражданской позиции по поводу инцидента, «в котором берлинский пассажир приказал пилотам Победы приземлить самолёт в другом аэропорту, вследствие чего в авиационном пространстве Москвы была создана аварийная ситуация», – сообщили в пресс службе авиакомпании.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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