 

В Перми предложили избавиться от советский названий районов

20.01.2021, 18:24, Разное
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Руководитель музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева предложила к 300-летию Перми поменять границы и названия районов города, передает URA.Ru. “С такими названиями проектировать смысловые перспективы района очень сложно”, – уверена она. Пока в качестве опорных вещей выступают такие деятели советской эпохи, как Свердлов, Дзержинский и Ленин говорить о каких-либо локальных ценностях, близких каждому горожанину, не приходится.



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