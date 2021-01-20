 

Изолятор «Матросская тишина» перестал принимать письма для заключенных

20.01.2021, 18:22, Разное
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В изоляторе «Матросская тишина», где сейчас находится задержанный на 30 суток политик Алексей Навальный, перестали принимать письма для заключенных. На это обратил внимание проект «РосУзник».

При попытке переслать письмо система ФСИН выдает ошибку. На сайте отправители видят лишь сообщение о том, что «обработка корреспонденции приостановлена по техническим причинам». О чем конкретно идет речь, не уточняется.

Супруга политика Юлия Навальная рассказала сегодня в своем инстаграме, что ей удалось отправить письмо мужу. Однако вскоре ее уведомили о том, что «произошла ошибка» и письмо не было доставлено.

18 января Химкинский суд на заседании в отделе полиции удовлетворил ходатайство ФСИН о задержании Навального на 30 суток до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше».

Накануне политика задержали в аэропорту Шереметьево — после того, как он вернулся на родину из Германии, где проходил реабилитацию. Самолет должен был приземлиться во Внуково, однако в последний момент его направили в другой столичный аэропорт.

Источник: Новая газета



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