Российское посольство связалось с экстренными службами после взрыва в Мадриде

20.01.2021, 18:20, Новости дня

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Посольство РФ в Испании не получало сообщений о пострадавших в результате взрыва в Мадриде россиянах, сообщили в российском диппредставительстве.

«Посольство следит за ситуацией вокруг взрыва в центре Мадрида, одной из наиболее вероятных причин которого власти называют утечку газа. Информации о пострадавших россиянах нет. Поддерживаем оперативную связь с экстренными службами города», – говорится в сообщении посольства в Twitter.

Сильный взрыв прогремел в среду в центре испанской столицы. По предварительной информации, инцидент произошел в доме престарелых в центральной части города. Жителей призвали покинуть район в связи с угрозой новых взрывов. Местные СМИ сообщили, что как минимум два человека погибли в результате ЧП.