В РФ запретили аниме-сериалы «Тетрадь смерти» и «Инуяшики»

20.01.2021, 18:20, Новости дня

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Аниме «Инуяшики» и «Тетрадь смерти» признали запрещенными на территории России, соответствующее решение принял Колпинский райсуд Петербурга.

«Признать информацию запрещенной к распространению на территории РФ. Иск прокуратуры удовлетворить», – цитирует решение судьи Дмитрия Никулина РИА «Новости».

По мнению прокуратуры, в указанных сериалах есть эпизоды с физическим и психическим насилием, нетрадиционными сексуальными отношениями, сценами, демонстрирующими в натуралистическом виде гибель людей.

Участники заседания суда смотрели некоторые части сериалов с экрана в зале суда. Эксперты предоставили данные экспертиз о том, что «Инуяшики» и «Тетрадь Смерти» несут «деструктивный заряд», наносящий вред детской психике.

«Агрессия направлена внутрь и во вне – в сериале показано, что никаких последствий не будет, допустимость убийства. Размываются понятия добра и зла, формируется безнаказанность, нивелируется инстинкт самосохранения», – сообщил в суде специалист «Санкт-Петербургского института независимой экспертизы и оценки» Василий Белов.

Напомним, вместе с аниме «Тетрадь смерти» и несколькими другими мультсериалами суд должен был принять решение по песне рэпера Моргенштерна. Иск от прокуратуры против мультфильмов поступил в декабре 2020 года.