В Венгрии рекомендовали одобрить российскую вакцину «Спутник V»

20.01.2021, 18:20, Новости дня

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Венгерское ведомство по контролю за лекарственными средствами рекомендовало одобрить применение вакцины от коронавируса российского производства «Спутник V», информирует агентство Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.

Информацию об этом передает РИА «Новости».

Напомним, в конце прошлого года Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря специалисты из Венгрии побывали в России, где познакомились с разработкой, исследованиями и производством вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгерские власти заявляли, что «Спутник V» производится с учетом «новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ». В Евросоюзе заявили, что лидеры ЕС не будут требовать от Венгрии объяснений относительно намерений закупки российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) подготовит научное заключение по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», соответствующая заявка подана.