 

В Венгрии рекомендовали одобрить российскую вакцину «Спутник V»

20.01.2021, 18:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Венгерское ведомство по контролю за лекарственными средствами рекомендовало одобрить применение вакцины от коронавируса российского производства «Спутник V», информирует агентство Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.

Информацию об этом передает РИА «Новости».

Напомним, в конце прошлого года Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря специалисты из Венгрии побывали в России, где познакомились с разработкой, исследованиями и производством вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгерские власти заявляли, что «Спутник V» производится с учетом «новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ». В Евросоюзе заявили, что лидеры ЕС не будут требовать от Венгрии объяснений относительно намерений закупки российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) подготовит научное заключение по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», соответствующая заявка подана.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Вассерман назвал свои неочевидные признаки умного человека

18.12 / Лавров ответил на жалобы главы МИД Украины на нежелание с ним общаться

16.09 / Apple представила новые умные часы Watch Series 6 и бюджетные Watch SE

17.11 / Советник Трампа заявил, что Белый дом обеспечит “профессиональный переход” власти к Байдену в случае объявления его президентом США

08.10 / Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» завершил первый этап заводских испытаний

17.09 / Бродячие собаки напали на восьмилетнюю девочку в Находке

08.10 / Белорусская оппозиция обвинила Apple в поддержке Лукашенко

30.08 / ЦИК объявил дату начала предвыборной кампании в Украине

06.08 / Ущерб от взрыва в порту Бейрута может составить $15 млрд

14.10 / Bloomberg – переговоры по брекситу застопорились не столько из-за рыбы, сколько из-за политики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска